Дом на Острякова, 3 будут достраивать

На очередном заседании комиссии по проблемным домам 2 декабря был рассмотрен вопрос завершения строительства многоквартирного жилого дома по адресу ул. Острякова, 3 на 64 квартиры, который включен в федеральный перечень проблемных домов.

По словам представителя застройщика ООО «СК Крымжелезобетон», к многолетней задержке строительства привел имущественный спор. Права на земельный участок удалось получить только в феврале 2020 года. После чего были выполнены геодезические работы, согласована необходимая документация, получены технические условия подключения к сетям. В настоящее время проводится оценка технического состояния здания.

«Дом готов на 85%. Осталось выполнить частично внутренние сети, наружное подключение и благоустройство. Проблем с финансированием на достройку нет», — объявил представитель застройщика.

На это представительница инициативной группы собственников жилья дома на пр.Ген.Острякова, 3 сообщила, что счета застройщика заблокированы по требованию кредиторов из-за долгов. Есть опасение, что после ввода в эксплуатацию права на объект недвижимости могут выдвинуть третьи лица.

«Дом мы достроить должны. Пайщики переживают. Сейчас будем смотреть юридические механизмы, чтобы не получилось ситуации, когда достроили дом и он ушел кредиторам», — пообещал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Застройщик заверил, что вопрос с долгами решит, а строительство дома завершит в середине 2021 года.