Больше всего подорожает электроэнергия

Со второго полугодия 2021 года в Крыму вырастут тарифы на коммунальные услуги.

Указом главы Республики Крым утверждены предельные (максимальные) индексы изменения коммунальных тарифов. Согласно данному документу, тарифы на коммунальные услуги в Симферополе, Ялте и Евпатории с 1 июля 2021 года вырастут: на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора — на 3,6%, на электрическую энергию (в среднем по степеням благоустройства) — на 9%, на газоснабжение — на 5,8%.

Подробнее с тарифами для муниципальных образований Крыма можно ознакомиться на сайте кабмина республики rk.gov.ru.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса рост коммунальных тарифов, который в России обычно происходит 1 января, отложен на полгода. В среднем по стране плата за услуги ЖКХ с 1 июля 2021 года увеличится на 3,4%, а в Севастополе и Республике Крым — на 6,2%.