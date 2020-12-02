Вакцинацию от коронавируса начнут с медиков и учителей

Массовая вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V» начнется в Крыму не раньше января 2021 года, сообщил на совещании оперативного штаба региона глава республики Сергей Аксенов.

«Как только квоты будут определены по республике, мы определяемся, что в первую очередь будем вакцинировать медиков, сотрудников Роспотребнадзора и педагогов, технические службы — [тех], кто работает с ковидными. Дальше уже будет массовая вакцинация, посмотрим, какие объемы вакцин получим. Я думаю, что это будет в январе месяце, не раньше», — цитирует ТАСС С.Аксенова.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов уточнил, что сейчас в республике идет подготовка к вакцинации.

«Прорабатывается полностью логистика и места, где будут вакцинироваться наши граждане. Я считаю, что это будет элементом, сдерживающим распространение коронавирусной инфекции. Такая работа проводится, активно с Минздравом мы прорабатываем всю логистику», — рассказал В.Климов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Крыму превышает 15,5 тыс. Рост числа заражений в регионе отмечался в октябре, максимум был 24 октября — 255 человек. В ноябре также наблюдается подъем заболеваемости, максимальный показатель за месяц был зафиксирован 25 ноября — 231 случай. Менее 200 заразившихся за сутки в последний раз регистрировали 23 ноября — 184 человека.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле. В октябре РФПИ и Dr. Reddy's получили одобрение на проведение второй и третьей фаз испытаний «Спутника V» на территории Индии, в ноябре первая партия препарата была доставлена в Хайдарабад.