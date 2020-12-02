В Первой горбольнице заработал инфекционный госпиталь

Ковидных больных с 1 декабря размещают в отделении травматологии. Пациентов других отделений перетасовали по всей больнице.

Директор департамента здравоохранения Виталий Денисов заявил, что такое перепрофилирование связано с рекомендациями недавно посетивших Севастополь профильных кураторов из Кубанского государственного медуниверситета. Здание травматологии было выбрано ими, как обособленное, имеющее отдельные входы, кислородные отведения в палатах и возможность организовать отделение интенсивной терапии.

— Утром 1 декабря был организован переезд травматологического и офтальмологического отделений, — сказал В.Денисов. В травматологическое отделение завезли кислородные концентраторы, провели инструктаж с медперсоналом. На сегодня в отделении развернуты 8 аппаратов ИВЛ, расходные материалы, медикаменты имеются в достаточном количестве, рентген-аппарат в отделении есть.

И.о.главврача Первой горбольницы Андрей Коситченков мягко назвал принятое решение непопулярным у пациентов и медперсонала. По его словам, за сутки в его больницу поступили более 20 ковидных пациентов с пневмониями различной степени тяжести.

Пациентов других отделений пришлось перемещать в другие корпуса. Из травматологии — на пятый этаж семиэтажного корпуса, в хирургию. Больные офтальмологического отделения переведены в операционную сосудистого центра. Туда же полностью перевезено оборудование. Организованы койки в отделении нейрохирургии. Дневной стационар переехал в пристройку кардиологического корпуса, где недавно закончен ремонт.

— По поводу санпропускников, ни для кого не секрет, что мы находимся в стадии больших ремонтов, и это составляет определенную проблему. Но будем приспосабливаться к этой ситуации, — пояснил А.Коситченков, пообещав, что на объеме госпитализации травматологических больных нынешнее перепрофилирование отделения никак не отразится.

По информации В.Денисова, при имеющемся в городе дефиците медицинских кадров, их достаточно для борьбы с коронавирусной инфекцией.

— По скорой помощи за сегодня было более 600 вызовов. Ночью работало 36 бригад, днем — 27. Все отрабатывается в полном обьеме, — уверенно ответил на вопрос «Севастопольской газеты» В.Денисов.

Отвечая на вопрос о дефиците врачебных кадров в Первой горбольнице, А.Коситченков пояснил, что наибольшую потребность испытывает первичное звено — поликлиники.

— Если год назад количество вызовов на дом доходило до трехсот, и это было много, на этой неделе было зарегистрировано в три раза больше, — сказал главврач.

Всего в Первой горбольнице создано 110 мест для больных с covid-19.

С начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4477 человек, выздоровело — 4000, 126 умерло.