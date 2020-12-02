Туристов зовут на соревнования

Севастопольский турклуб 5-6 декабря в районе поседка ГРЭС проводит чемпионат города по спортивному туризму на горных дистанциях.

Как рассказал «Севастопольской газете» главный судья соревнований Геннадий Крепаков, такой чемпионат в дисциплине «дистанция горная связка» проводится раз в году.

— О количестве участников пока говорить преждевременно. Обычно в соревнованиях участвуют 60-80 человек. В предыдущем чемпионате в течение двух дней приняли участие 100 человек, — пояснил Г.Крепаков.

Поясним, что соревнование связок означает, что одновременно стартуют два-три участника, которые проходят дистанцию, взаимодействуя между собой. Соревнования в группах предполагают одновременный старт четырех или более человек.