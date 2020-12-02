Права пациентов при заражении коронавирусом по полису ОМС

В период пандемии большинство обращений covid-пациентов в страховые компании связано с невозможностью вызвать врача на дом, пройти диагностические исследования при наличии направления, с отказами в госпитализации при наличии показаний.

Кому, в какие сроки и какая медицинская помощь должна быть оказана, рассказывают эксперты Всероссийского союза страховщиков.

В обновленных методических рекомендациях Минздрава сказано, что врач на дом должен прийти в течение 24 часов.

Когда вызывать врача на дом

Врача на дом можно вызвать, если есть повышение температуры — выше 37,2°С и/или признаки ОРВИ: кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния.

Кроме того, есть условия, когда вызов врача на дом при таких симптомах не просто желателен, а строго необходим. Это:

— возраст пациента старше 65 лет;

— сопутствующие патологии, то есть хронические болезни, при которых повышается риск тяжелых осложнений COVID-19. В первую очередь это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни почек, органов дыхания, онкологические заболевания;

— контакт с лицами, у которых диагностирован COVID-19 либо приезд из региона с напряженной эпидситуацией по распространению коронавирусной инфекции.

Когда вызывать бригаду «скорой»

При появлении тяжелых симптомов: температура выше 38,5°С, боли в груди, чувство нехватки воздуха и т.д., лучше безотлагательно вызывать «скорую».

По итогам опроса с оператором скорой помощи принимается одно из трех решений:

— отправить к пациенту бригаду «скорой». Она должна приехать в течение 20 минут, если есть угроза жизни больного;

— передать вызов в службу неотложной помощи. Если состояние пациента не угрожает его жизни, но требует медпомощи в ближайшее время, в течение двух часов должна прибыть бригада «неотложки»;

— передать вызов в поликлинику по месту жительства для прихода врача на дом. Такой вариант возможен, если после консультации врача «скорой» по телефону выяснится, что состояние пациента не вызывает серьезных опасений и не требуется ни экстренная, ни неотложная помощь.

«Необходимость проведения лабораторных исследований крови определяется врачом. В Методических рекомендациях Минздрава сказано, что при легком течении covid-19 и лечении пациента на дому, как правило, не требуется высокотехнологичных методов исследования, таких, как КТ/МРТ. Если пациента госпитализируют — в основном, начиная со среднетяжелого течения заболевания, то при госпитализации должны сделать общий анализ крови и биохимический анализ крови, КТ легких и другие исследования», — отмечает Сергей Шкитин, эксперт Всероссийского союза страховщиков.

Забор анализа проводит выездная бригада медицинской организации. Либо врач поликлиники при первичном осмотре.

Результаты анализа должны сообщить пациенту в разумный срок, ориентировочно в течение 2-3 суток. В случае утери либо значительного превышения сроков предоставления полученных результатов пациентам необходимо напрямую обращаться в страховую медицинскую организацию.

«Отсутствие результата тестирования оценивается экспертом как его непроведение. А при отсутствии проведения показанного пациенту диагностического исследования предусмотрено применение к медицинской организации финансовых санкций», — подчеркивает эксперт союза страховщиков.

Когда полагается госпитализация

При сохранении температуры ≥ 38,5°C в течение трех дней пациент с диагнозом COVID-19 должен быть госпитализирован. Либо по направлению участкового врача, либо врача «скорой».

Также подлежат госпитализации пациенты в состоянии средней тяжести, у которых есть любые два из следующих показателей:

— сатурация (уровень кислорода в крови) < 95%;

— температура ≥ 38°C;

— частота дыхания > 22;

— признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии результатов КТ легких).

Кроме того, госпитализируются вне зависимости от тяжести ковида пациенты, относящиеся к группе риска, а именно:

— старше 65 лет;

— с сопутствующими заболеваниями и состояниями: артериальной гипертензией; хронической сердечной недостаточностью; онкологическими заболеваниями; гиперкоагуляцией; ДВС-синдромом; острым коронарным синдромом; сахарным диабетом; болезнью двигательного нейрона; циррозом печени; длительным приемом ГК и биологической терапии по поводу воспалительных заболеваний кишечника; ревматоидным артритом; пациенты, получающие гемодиализ или перитонеальный диализ; иммунодефицитными состояниями, в том числе с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии; получающие химиотерапию;

— пациенты, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

В ряде случаев в рамках рассмотрения обращений в страховую компанию будет организована экспертиза своевременности и качества оказанной медицинской помощи. Это позволит детально разобраться в ситуации, возникшей у застрахованного. Почему, например, пациенту не выдали направление в медицинские организации более высокого уровня, не направили на обследование, такие как КТ, МРТ, УЗИ и другие, не провели операцию в рамках высокотехнологической медицинской помощи. Также страховой представитель (эксперт) разбирается, почему схема лечения не дает запланированного результата.

Как определить степень тяжести covid-19

Легкое течение: температура < 38°C, кашель, слабость, боли в горле; частота дыхания ≤ 22; сатурация ≥ 95%.

Среднетяжелое течение: температура > 38°C; частота дыхания > 22/мин.; одышка при физических нагрузках; изменения при КТ/рентгенографии: объем поражения минимальный или средний (КТ 1-2); уровень С-реактивного белка в крови >10 мг/л.

Тяжелое течение: частота дыхания > 30/мин.; сатурация ≤ 93%; нестабильная гемодинамика: систолическое (верхнее) артериальное давление менее 90 мм рт.ст. или диастолическое (нижнее) давление менее 60 мм рт.ст.; объем поражения легких значительный или субтотальный (КТ 3-4); снижение уровня сознания, ажитация.