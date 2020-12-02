«Енисей» пока не возродился

Несмотря на заявления должностных лиц ВМФ РФ и губернатора Севастополя, некогда белоснежный с красными крестами на бортах плавучий госпиталь «Енисей» продолжает ржаветь у Минной стенки Южной бухты Севастополя.

Плавучий госпиталь для ковидных больных

В начале весны СМИ сообщали, что ВМС США направляют на помощь гражданским медикам два госпитальных судна Mercy и Comfort. Оба судна оснащены современным оборудованием. Внутри каждого находится по 12 полностью оборудованных операционных, по тысяче больничных коек, медицинские лаборатории и многое другое.

В Севастополе также не упустили шанс для удачного пиар-хода. В марте врио губернатора города Михаил Развожаев сообщил журналистам федеральных агентств, что в правительстве рассматривают возможность при необходимости задействовать резервные мощности военно-медицинских сил.

«У нас есть силы военно-медицинские, это наш надежный помощник. Большой медицинский корабль «Енисей», корабль-госпиталь, сейчас тоже приводится в порядок как резервная мощность», — делился идеями М.Развожаев.

Но в дальнейшем от затеи пришлось отказаться. Все, кому довелось увидеть реальное состояние плавучего госпиталя, понимают: чтобы судно действительно привести в порядок, необходимы миллионы рублей и месяцы напряженной работы.

27 лет у причала

Судно с 1993 года стоит у стенки без движения и используется как поликлиника. На нем проходят медицинские осмотры. А еще там размещают командировочных и снимают кино. На борту «Енисея» снимались фрагменты фильмов «Адмирал», «22 минуты» и «Ледокол».

Но были в истории судна и славные страницы. В середине восьмидесятых годов прошлого века судно выполняло специальное задание правительства СССР по борьбе с малярией на острове Дахлак в Красном море у берегов Эфиопии. В 1990 году «Енисей» был зафрахтован крымским отделением общества «Милосердие» для оздоровления детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Во время грузино-абхазской войны 1992 года госпитальное судно вывезло из зоны конфликта семь тысяч беженцев. Важную роль «Енисей» сыграл и в дни «Русской весны», тогда на нем размещались «вежливые люди».

Разруха как симптом серьезной болезни

Сегодня плавучий госпиталь выглядит печально. Корабль милосердия стал похож на корабль-призрак из фильмов катастроф. Обшарпанные палубы-лабиринты, мерцающий свет, устаревшее оборудование, повсеместная ржавчина. Десять ржавых и небезопасных спасательных шлюпок, размещенных по двум бортам корабля, тревожный симптом серьезной болезни.

Вертолетная площадка и ангар с 15-тонной алюминиевой дверью отдаленно напоминают о славном прошлом. Медицинскую часть можно смело назвать музеем советской эпохи, а вид разрушенных лифтов, спортивных залов, бассейнов и душевых комнат вводит в депрессию.

Жизнью веет только при приближении к камбузу. Там чистенько, столы сервированы для команды, по-прежнему несущей вахту. На стенах в рамках выцветшие фотографии «Енисея» в дальних походах, в углу у иллюминатора — пианино «Беларусь» и много комнатных растений.

По словам членов экипажа, все механизмы «Енисея» находятся в рабочем состоянии, главные двигатели отработали лишь половину положенного срока. Так что у судна все еще есть ресурс и шанс.

Корабль милосердия

В свое время госпиталь «Енисей» (1981 года постройки) был способен принимать раненых и больных, как с берега, так и в море. Для этого у него с каждого борта предусмотрены два трапа, электрический кран для подъема одновременно шести пострадавших, медицинский катер и вертолет.

Медицинская инфраструктура сосредоточена непосредственно в средней части корабля для снижения качки от волнений моря. Там расположены хирургическое, реанимационное, терапевтическое, инфекционное, дерматологическое и приемное отделения, отделение интенсивной терапии, палаты для больных, рентгенкабинет, диагностический центр, аптека и медицинский склад. Кроме того, на судне размещены просторные залы трех кают-компаний и двух столовых, которые позволяли одномоментно принимать пищу четырем сотням людей, а верхняя палуба, два спортзала, бассейн и сауна давали возможность для отдыха пассажирам и экипажу. Коечная емкость для больных — 100 мест, для отдыхающих — 200, в эвакуационном варианте — 450.

Справка

В настоящий момент в составе Военно-Морского Флота Российской Федерации находятся три госпитальных судна, которые были построены по проекту 320 («Обь») конструкторского бюро Prorem в Польше на верфи им.Адольфа Варского. Все они названы в честь великих русских рек: «Енисей» (1981) базируется в Севастополе (ЧФ), «Свирь» (1989) — в Североморске (СФ) и «Иртыш» (1990) — во Владивостоке (ТОФ). Четвертое судно «Обь», построенное в 1980 году для Тихоокеанского флота, было утилизировано в 2007 году.

В 2015 году главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков обещал, что госпитальные суда, находящиеся в составе Военно-Морского Флота, будут отремонтированы и модернизированы и могут быть привлечены для участия в действиях Средиземноморского соединения кораблей.

В 2018 году на VIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» начальник медицинской службы Главного командования ВМФ России капитан 1 ранга Игорь Мосягин заявлял, что госпитальные суда, входящие в состав ВМФ РФ, пройдут модернизацию и будут эксплуатироваться до 2030 года.

«Госпитальные суда «Свирь» и «Енисей» пройдут ремонт и вернутся в строй в 2018-м и 2019 году соответственно. Морские госпитально-поликлинические суда можно было бы использовать для проведения диспансеризации военнослужащих в Арктике, оказания стоматологической, гинекологической и другой помощи, для эвакуации тяжелых больных, медицинской реабилитации», — сообщала в 2018 году пресс-служба Главного Военно-Медицинского Управления.