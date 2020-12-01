Здравоохранение недоступно, а иногда и преступно

В Севастополе в 2020 году при осуществлении надзора за соблюдением прав граждан в сфере здравоохранения прокуратурой выявлено более 200 нарушений, по 83 внесены представления.

В суды города предъявлено 15 исков и восемь протестов на противоречащие законам нормативные акты департамента здравоохранения. По постановлениям прокурора 13 лиц привлечены к административной ответственности. Кроме того, материалы трех прокурорских проверок направлены в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

Такие цифры сообщила пресс-служа прокуратуры Севастополя по итогам заседания коллегии ведомства.

Также в ходе прокурорских проверок были выявлены крупные нарушения при приобретении дорогостоящего оборудования, допущенные со стороны ГБУ «Медицинский информационно-аналитический центр». Уточняется, что в текущем году этим учреждением было заключено 298 государственных контрактов на сумму более 2,6 млрд рублей.