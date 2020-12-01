Запустили единый канал связи по вопросам covid-19

На прошлой неделе в России заработал единый федеральный номер телефона 122, по которому можно бесплатно дозвониться с мобильного телефона и задать вопросы, связанные с новой коронавирусной инфекцией.

Информация об этом прозвучала 30 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. Правда, звонок на федеральный номер выведет абонента на региональный оперативный штаб. Но применение федерального номера позволит увеличить емкость прохождения звонков.

На номер 122 можно обратиться с вопросами об ограничительных мерах, которые действуют на территории Севастополя, оставить заявку на посещение врача, сообщить о проблемах с обеспечением лекарствами, об ухудшении самочувствия, о проблемах с выпиской больничного. Словом, по номеру 122 принимаются все вопросы, которые могут возникнуть у человека, если он заболел covid-19 или имел контакт с заболевшим.

— В любом случае отвечает наш оперативный штаб, он же формирует заявку, которую передает на медицинскую организацию или на Роспотребнадзор, в зависимости от содержания обращения, — сообщила директор департамента цифрового развития Александра Осипова.

По ее словам, каждый позвонивший по номеру 122 должен быть готов сообщить свою контактную информацию и адрес проживания, что необходимо для оперативной связи.