В травматологии Первой горбольницы временно будут лечить ковидных больных

Для лечения ковидных больных временно отдадут травматологическое отделение городской больницы №1, где уже к концу недели планируется развернуть 110 коек.

Такую информацию сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Севастополя.

По имеющимся данным, в городской больнице №1 проводятся плановые мероприятия по временному перепрофилированию коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

— В медицинском учреждении для этих целей будет организовано 110 коек, сформирована соответствующая маршрутизация пациентов, — сказано в сообщении.

По состоянию на утро 1 декабря зарегистрировано 62 новых случая заболевания covid-19, из которых только 6 пациентов госпитализированы в стационары, остальные лечатся амбулаторно.

Три человека умерли: мужчины в возрасте 68 и 72 года, а также женщина 90 лет.

Всего с начала года заболели 4408 человек, выздоровнли 3898, умерли 123.