В парке «Учкуевка» высадили Аллею дружбы

Мероприятие организовали ГБУ «Парки и скверы», общественная организация «Новая формация», объединяющая севастопольских предпринмателей, при участии крымской компании Torex «Стальные двери».

Саженцы закупили в Нижнегорском питомнике, завезли инструменты и плодородный грунт. Акцию посвятили 237-й годовщине основания Севастополя. Эта дата определила число растений, предназначенных к посадке, о чем рассказал председатель «Новой формации» Шерьян Сеитмеметов, владелец сети автокафе. По его словам, всего закупили 237 трехлетних деревьев и кустарников: миндаль, акацию, бирючину, церцис. Создаваемую аллею решили назвать «Аллеей дружбы». Время посадки выбрали не случайно: исход осени наиболее благоприятный период для приживаемости растений в Крыму.

— Надеемся, что уже будущей весной мы увидим, как наша роща зацветет и зазеленеет, — улыбнулся Ш.Сеитмеметов.

На призыв принять участие в воскреснике откликнулись многие неравнодушные севастопольцы, причем не только жители Северной стороны. Кроме того, каждого предпринимателя поддержали сотрудники и их семьи. Словом, мероприятие получилось семейным, и в полдень, объявленный в качестве старта начала работ, все лопаты, грабли, носилки и даже колышки для подпорки саженцев были разобраны. Саженцы моментально разошлись по рукам — всем хотелось посадить дерево и сфотографироваться на его фоне «для истории».

В парке «Учкуевка» организован автополив и в отличие от общего популистского призыва озеленять пустыри, высаженные здесь деревья имеют реальный шанс вырасти.

Школьник Кирилл пришел на воскресник вместе с мамой Зинаидой, оба участвуют в подобной акции уже не впервые.

— Мне почти 13 лет. Об акции рассказала мама, она сама узнала из соцсетей. Я тоже захотел поучаствовать. До этого мы сажали деревья в своем дворе, 18 марта приняли участие в акции «Сады памяти» в Парке Победы. Я был членом экоотряда, с которым мы тоже высаживали зеленые насаждения. Еще озеленяли территорию около школы. Сегодня посадили одно деревце и несколько кустов, — поделился Кирилл.

Зинаида дополнила сына, рассказав, что на клумбе у своей многоэтажки на улице Юмашева они вместе посадили куст сирени в память о прадедушке Кирилла — участнике Великой Отечественной войны.

— Мы зарегистрировались на сайте и потом нам даже выдали сертификат, удостоверяющий факт этой посадки. Этот воскресник мы воспринимаем, как продолжение миссии добра, которую мы считаем для себя важной, Ведь «пока мы помним, мы живем».

Марина и Артем — молодожены, недавно купили квартиру неподалеку и решили принять участие в воскреснике, что называется, с прицелом на будущее.

— Мы можем и хотим оставить свой след в этом парке. Еще и потому, что через пять лет, когда у нас появятся собственные дети, мы сможем приходить сюда и рассказывать им, что это дело и наших рук, — поделилась Марина.

Нельзя не отметить, что погода для работы выдалась идеальная— солнечная, теплая и почти безветренная. А чтобы еще больше воодушевить юных добровольцев-озеленителей, предприниматели подготовили для них угощение — сок и пиццу.