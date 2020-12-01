Спасли 12 человек и трех котов

Севастопольские спасатели вывели 12 человек из задымленных помещений при пожаре в многоквартирном доме на ул.Древняя.

Во вторник, 30 ноября в 15.57 в МЧС поступило сообщение о густом черном дыме с тыльной стороны многоквартирного дома на улице, ведущей к Херсонесу. По указанному адресу незамедлительно выдвинулись два отделения 6-й пожарно-спасательной части.

На месте выяснилось, что горит пристройка жилого дома открытым пламенем, есть угроза распространения. Ранг пожара был повышен до 1-БИС, дополнительно к месту были направлены еще два пожарных отделения, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ и оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями.

Из жилого дома пожарными эвакуировано 12 человек. Два человека спасены с помощью спасательных устройств, пожилая женщина эвакуирована через балкон второго этажа по трехколенной лестнице. Кроме того, из задымленного помещения спасено три кота.

На месте также работали службы «102», «103», «104» и ГУПС «Севтеплоэнерго».

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет.

Спасателям удалось не допустить распространения пламени и локализовать пожар в 16.42. Ликвидировали открытое горение в 16.44. Полная ликвидация последствия возгорания в — 17.26.

Всего к ликвидации последствий пожара привлекалось 36 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек и шесть единиц техники.

Причины пожара устанавливает комиссия.