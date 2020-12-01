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С подрядчиком по отлову бездомных собак разберутся

Рябов Михаил

После сюжета Независимого телевидения Севастополя на проблемный приют для бездомных животных на Монастырском шоссе обратили внимание городские власти.

«Сейчас сформирована комиссия. Будет осуществлен выезд с протокольными решениями. Если будут выявлены нарушения законодательства в сфере обращения с животными, примем соответствующие меры», — объявил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов на заседании правительства Севастополя 1 декабря.

В сюжете НТС о приюте зоозащитники показали журналистам, в каких ужасных условиях содержат отловленных собак.

Госконтракт по отлову бездомных животных ГБУ «Парки и скверы» в 2020 году заключило с юридической фирмой «Севастопольский центр права». Юристы подрядились за 16 млн рублей до конца года отловить и стерилизовать примерно 2,5 тысячи бродячих животных.

Общественники считают, что подрядчик — подставная фирма, а контракт, как и в предыдущие годы, будет выполнять субподрядчик — владелец приюта на Монастырском шоссе.