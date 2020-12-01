С подрядчиком по отлову бездомных собак разберутся

После сюжета Независимого телевидения Севастополя на проблемный приют для бездомных животных на Монастырском шоссе обратили внимание городские власти.

«Сейчас сформирована комиссия. Будет осуществлен выезд с протокольными решениями. Если будут выявлены нарушения законодательства в сфере обращения с животными, примем соответствующие меры», — объявил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов на заседании правительства Севастополя 1 декабря.

В сюжете НТС о приюте зоозащитники показали журналистам, в каких ужасных условиях содержат отловленных собак.

Госконтракт по отлову бездомных животных ГБУ «Парки и скверы» в 2020 году заключило с юридической фирмой «Севастопольский центр права». Юристы подрядились за 16 млн рублей до конца года отловить и стерилизовать примерно 2,5 тысячи бродячих животных.

Общественники считают, что подрядчик — подставная фирма, а контракт, как и в предыдущие годы, будет выполнять субподрядчик — владелец приюта на Монастырском шоссе.