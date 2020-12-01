Объекты ФЦП в Севастополе превратились в долгострой

Контрольно-счетная палата Севастополя провела анализ выполнения федеральной целевой программы за девять месяцев и сделала вывод, что из запланированных к сдаче в 2020 году 20 объектов девять в срок готовы не будут.

Вот краткий список проблемных строек.

Объездная дорога

На реконструкцию региональной автомобильной дороги Севастополь – порт «Камышовая бухта» в 2020 году из бюджета было выделено 774 миллиона рублей, из них почти 260 миллионов — это возврат неосвоенных в 2018 году средств. Срок ввода в эксплуатацию объекта переносился с 2018-го на 2020 год.

Согласно госконтракту от 2019 года строительно-монтажные работы ведет ГБУ «Севастопольский автодор». Срок выполнения работ по контракту — 1 сентября 2020 года. Подрядчик в связи с невозможностью сдать объект в срок обратился в департамент с просьбой о переносе срока окончания работ на год, до 1 сентября 2021-го.

Медицинские объекты

Строительство подстанции центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на пр.Генерала Острякова ведет ООО «Теплицстройсервис». Срок исполнения 31 декабря 2020 года, стоимость строительства 98 млн рублей.

На начало октября готовность объекта была 43%. Зафиксировано отставание от графика на два месяца. При производстве работ выявлены проблемы, связанные с внесением изменений в разделы плана земельного участка, в план объекта строительства и график производства работ. На объекте присутствует не более 15 человек, а согласно ПОС, на объекте должно находиться до 44 человек.

По состоянию на 1 октября 2020 года госконтракт на строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера и строительство городской инфекционной больницы на 200 коек заключен не был.

В 2020 году было предусмотрено финансирование строительства психоневрологического интерната, в том числе на проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) было выделено 100 млн рублей. По состоянию на 1 октября 2020 года госконтракт на проведение ПИР не заключен. Финансирование объекта увеличено на 50 миллионов. Срок ввода в эксплуатацию перенесен с 2022 года на 2023 год.

Строительство ветеринарной лечебницы по ул. Бутырская, 9. По объекту в сентябре 2020 года был заключен контракт на сумму 41 млн рублей с ООО «Асгард». На момент заключения нового госконтракта (предыдущий был расторгнут, а сроки ввода в эксплуатацию перенесены с 2019-го на 2020 год) строительная готовность объекта составляла 60%. На объекте отсутствует временное подключение энергоснабжения. Севэнерго не выдало технические условия.

Школа

На строительство школы в бухте Казачья госконтракт стоимостью 660 млн рублей заключен в сентябре 2018 года с ООО «Техстрой». Срок исполнения работ 31 декабря 2020-го. Строительная готовность объекта сейчас — 60%.

В ходе проведения строительно-монтажных работ было выявлено несоответствие видов и объемов работ проектной и сметной документации (ПСД). На текущий момент ПСД корректируется. Отставание от графика производства работ 30 дней.

Музей-долгострой

В 2020 году на разработку научно-проектной документации по ремонту и реставрации объекта культурного наследия — здания Художественного музея им.Крошицкого — было предусмотрено 80 млн рублей. Срок исполнения мероприятий по объекту перенесен на 2021 год.

Максимова дача

Реконструкция комплекса «Усадьба Максимова дача» перенесена на 2023 год.