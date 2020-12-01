Ноябрь в Крыму был безводным

В ноябре на территории Крыма преобладал антициклональный тип погоды, поэтому осадков выпало меньше нормы, сообщается на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В водохранилища естественного стока (Белогорское, Симферопольское, Счастливое) приток воды был незначительным. А в Чернореченское и Партизанское водохранилища приток вообще отсутствовал.

В горах полуострова выпало незначительное для этого времени года количество осадков: на Ай-Петри — 35,2 мм — 54% нормы, на Ангарском перевале — 25,9 мм (41% нормы).

Выпавшие в начале ноября дожди по территории бассейнов рек распределились неравномерно. В бассейнах Биюк-Карасу, Су-Индол, Кача и в низовье Бельбека выпало 35,5-54 мм осадков, что соответствует норме. В бассейне реки Кучук-Карасу выпало лишь 4,4 мм осадков (12% нормы). В бассейнах остальных рек наблюдался недобор осадков в 36-62%.

Длительная засуха и отсутствие стокообразующих осадков способствовали дальнейшему истощению водности рек, на которых сохранялся режим глубокой осенней межени. В верховьях рек Альма, Черная и в большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание. Русло Качи у села Суворово пересохло уже 99 дней, верховья реки Альма выше Партизанского водохранилища — 120 дней, а верховья реки Черная выше Чернореченского водохранилища — 111 дней.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу зимы составил 36,672 млн куб.м, что на 7,157 млн куб.м меньше, чем месяц назад, и на 62,614 млн куб.м меньше, чем год назад.