На ремонт дорог в 2021 году направят 1,1 млрд рублей

Правительство Севастополя на своем заседании 1 декабря приняло решение о распределении московского межбюджетного трансферта на 2021 год.

— В соответствии с данным проектом мы определяем департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры главным распорядителем 1,1 млрд рублей по направлению использования «Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования», в том числе разработка проектно-сметной документации, — сообщил директор департамента финансов Владимир Штоп.

По его информации, все необходимые документы от правительства Москвы уже получены.

В.Штоп также сообщил, что всего под распределение попадает 17 объектов, в том числе 16 — по капитальному ремонту дорог, а также изыскательские работы по улице Капитанской.

При принятии соответсвующего постановления было отмечено, что такое распределение позволит уже начать контрактование на 2021 год.

Напомним, что в ноябре 2018 года в рамках подписанного соглашения между городами федерального значения Москвой и Севастополем принято решение о финансировании в течение трех лет масштабных работ по капитальному ремонту объектов образования, здравоохранения, иных объектов социального назначения, в том числе автомобильных дорог.

Общая сумма московских инвестиций — 22 млрд рублей.