Город к Новому году украсят иллюминацией

Шляпка, карета, северное сияние, космонавты, лошадь, перетяжка Фаберже — заказ на выполнение работ по ремонту и монтажу оригинальных элементов световой новогодней декорации выставлен на электронный аукцион.

На сайте госзакупок объявлен тендер на новогоднее украшение Севастополя. Заказчиком выступает бюджетное учреждение «Горсвет». Цена контракта три миллиона рублей.

В техническом задании указаны 33 вида различных элементов светового оформления. Стоимость каждого варьируется от 12 тысяч до полмиллиона рублей. Согласно сметной документации планируется установка 10 искусственных елок со светодиодными гирляндами в муниципальных образованиях Нахимовский, Орлиновский, Терновский, Андреевский, Инкерман; на площадях Нахимова и Кролевецкого (Северная сторона), а также в парке Победы.

37 конструкций для вертикального озеленения украсят лампочками, установят 12 перетяжек светодиодных «Каскады звезд» и три — «Фаберже», разместят 90 элементов праздничного оформления «Консоль Фаберже», восемь — «Люди», 15 — «Шляпка», три «Фонтана», по одному — «Морячка и моряк», «Ангелы», «Бриг Меркурий» и другие.

В конце прошлой недели читатели «Севастопольской газеты» обратили внимание, что на фонарных столбах вдоль проспекта Нахимова уже разместили иллюминацию в виде парусника и профиля самого адмирала, в честь которого названа улица.

Пресс-служба горсвета просьбу прокомментировать неожиданный выбор образа героя Синопа и Крымской войны для новогодней иллюминации переадресовала в головной офис департамента городского хозяйства. От Горхоза получить комментарий пока не удалось.