Жительница Волгограда пыталась дать взятку полицейским в Севастополе

Следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жительницы Волгограда. Ей предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия.

В районе остановки «Ул.Генерала Лебедя» сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы заметил женщину, подпадающую под ориентировку как подозреваемая в совершении серии мошенничеств в отношении пенсионеров под предлогом снятия сглаза и порчи. Полицейские попросили ее сесть в служебный автомобиль и проехать в Ленинский райотдел для установления личности. По дороге женщина предложила им за 150 тысяч рублей не довозить ее до полиции и даже положила в карман автомобильного сидения часть взятки — 37 тысяч рублей.

О коррупционных действиях злоумышленницы патруль доложил в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Женщину задержали. При осмотре ее сумки сотрудники Ленинского следственного отдела обнаружили 220 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, обвиняемая проверяется на причастность к иным преступлениям. По ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция Севастополя в начале ноября просила откликнуться жертв трех гастролерш из Волгограда, которые на улице предлагали снять порчу. Двое из подозреваемых уже задержаны. Установлена их причастность к совершению пяти мошенничеств, но жертв их услуг может быть намного больше.