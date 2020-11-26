Закон о налоге на имущество физических лиц приняли без понижающей поправки

В Законодательном собрании Севастополя 26 ноября приняли в двух чтениях региональный закон о налоге на имущество физических лиц. Речь идет об уплате налога на объекты недвижимости.

Действие закона начинается с 2021 года, а первый срок уплаты предусмотрен до 1 декабря 2022 года.

Севастополь оказался последним среди регионов, в котором введен данный налог. Ранее он не вводился из-за отсутствия результатов кадастровой оценки объектов капитального строительства.

— Утверждение результатов оценки 3 октября прошлого года распоряжением департамента имущественных и земельных отношений позволяет установить на территории города Севастополя налог на имущество физических лиц, — пояснил представивший проект закона директор департамента финансов Владимир Штоп.

По его информации, в зависимости от стоимости недвижимости, законом вводится ставка налога в размере от 0,1%, до 0,3%. При этом минимальная ставка будет применяться для 99% имеющихся в городе объектов недвижимости, максимальная — для 24-х объектов.

С предложенной ставкой не согласился депутат Сергей Борисов. Еще перед первым чтением он предложил рассмотреть поправку к закону в постоянной комиссии по бюджету. Суть поправки — в снижении базовой ставки в два раза, до 0,05% от кадастровой стоимости.

Свое предложение С.Борисов аргументировал ростом за последний год уровня безработицы, экономическим кризисом, вызванным пандемией, и вытекающим в связи с этим снижением доходов физлиц. Он также счел некорректным соотнесение принимаемых налоговых ставок со столичным регионом в связи с различием возможностей по уплате, действующими санкциями и еще не вполне работающей экономикой.

Однако большинство коллег, в том числе депутат Вячеслав Горелов, не поддержали его. Он выступил с предложением отклонить поправку С.Борисова, приведя в пример данные по Краснодарскому краю, где, по его словам, сумма налоговых платежей совсем невелика. К слову, В.Горелов прописан в Краснодарском крае. По его словам, сравнивать с Москвой нужно не только по величине зарплат, но и по продажной цене нового жилья, определяющей более высокую кадастровую стоимость.

В результате поправку С.Борисова отклонили, утвердив во втором чтении процентную ставку, предложенную правительством города, которая, по словам председателя Заксобрания Владимира Немцева, имеет под собой серьезный экономический расчет.

В итоге «за» проголосовали 16 депутатов, «против» — трое, один воздержался.

Новый закон, как заметил В.Штоп, содержит ряд льгот по 18 категориям населения. В городской бюджет в первый год уплаты налога поступит примерно 50 млн рублей, именно такая сумма значится в финансово-экономическом обосновании проекта.

Льготы по уплате налога в виде необлагаемой площади недвижимого имущества будут распространяться на 50 кв.м дома, 20 кв.м квартиры и 10 кв.м комнаты. Предусмотрены вычеты из налоговой базы для несовершеннолетних детей из многодетных семей: 7 кв.м дома, 5 кв.м квартиры на каждого ребенка.

Освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории лиц: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, — на период их пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, независимо от форм собственности; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — на период их пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, независимо от формы собственности, а также на период прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Также налоговые льготы применяются в порядке, установленном статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, а это 16 категорий физических лиц, среди которых пенсионеры, инвалиды, чернобыльцы, участники боевых действий, ветераны войн, военнослужащие.