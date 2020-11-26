В Заксобрании согласовали кандидатуру Николая Жигулина на должность вице-губернатора города

На очередном пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя 26 ноября депутаты рассмотрели вопрос о согласовании кандидатуры Николая Жигулина для назначения его на должность заместителя губернатора города.

—Николай Жигулин обладает необходимыми компетенциями и опытом, что поможет ему справиться с поставленными задачами, — представил кандидата губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, Н.Жигулину предстоит заняться реализацией единой государственной политики города Севастополя по развитию жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, обеспечением бесперебойной и эффективной работы системы ЖКХ и других вопросов в этой области.

Кандидатуры пяти заместителей губернатора были согласованы на сессии заксобранием 10 ноября.