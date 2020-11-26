В народном фотоальбоме запечатлен Севастополь в бою и труде

В центральной библиотеке им.Л.Толстого прошла презентация книги «Севастополь в бою и труде 1941-1965». Издание составлено на основе фотографий, писем и семейных архивных документов. Большинство документов опубликовано впервые.

Это народная книга для севастопольцев о севастопольцах. О самых простых обыкновенных людях, никому не известных, не знаменитых, но действительно героях, тех, кто защищал, освобождал и восстанавливал город.

Документальные материалы расположены в хронологически-тематическом порядке. На фотографиях запечатлены простые севастопольцы — воины, врачи, труженики тыла, которые своим героизмом и личным трудом творили историю города.

— Севастопольцы приносили материалы из семейных архивов. И это говорит о том, что дети и внуки помнят подвиг своих отцов и дедов и бережно хранят память о них. Люди с доверием оставляли документы, зная, что с ними ничего не случится, — рассказывает Елена Волкова, директор центральной городской библиотеки им.Л.Толстого, автор идеи фотоальбома.

В общей сложности для создания народной книги передали более тысячи фотографий. После изучения в альбом было отобрано порядка 230 фотографий и более 40 историй.

Книга охватывает период с 1941-го по 1965 год: с начала Великой Отечественной войны до даты присвоения Севастополю звания города-героя. К этому времени все основные ключевые инфраструктурные объекты в городе были восстановлены.

Книга «Севастополь в бою и труде 1941-1965» в продажу не поступит. Она распространяется только на безвозмездной основе. Часть книг пойдет в национально-культурные общества и людям, чьи фотографии и документальные истории вошли в издание, остальные экземпляры поступят в библиотеки города.

Проект удалось реализовать при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и департамента общественных коммуникаций Севастополя. Инициаторами издания выступили «Севастопольское национально-культурное общество казанских татар и башкир» и «Севастопольское Общество русской культуры».

Книга вышла в свет в издательстве «Альбатрос» тиражом 600 экземпляров. Издание книги обошлось в полмиллиона рублей.