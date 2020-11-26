В Камышлы все еще не провели водопровод

С 2016 года ведутся работы по обеспечению водой сел традиционного проживания репрессированных народов Крыма. И вот дошло дело до межевания территории у села Камышлы.

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя издал распоряжение о разработке документации по планировке территории с.Камышлы под строительство водопроводных сетей.

В распоряжении, подписанном директором департамента Максимом Жукаловым, сказано: «В целях обеспечения устойчивого развития территорий утвердить схему границ территорий по планировке строительства сетей водопровода; утвердить задание по планировке; рекомендовать ГКУ ГС «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» выступить заказчиком по разработке документации».

Из задания по планировке следует, что необходимо разработать проект плана территории и проект межевания территории. Протяженность участка, основная часть которого пролегает через дачное некоммерческое товарищество, составляет пять с половиной километров.

Напомним, что в 2016 году в правительстве Севастополя было принято распоряжение о заключении госконтракта на выполнение проектно-сметной документации по обеспечению водой надлежащего качества села Родного в рамках реализации проекта по обеспечению водой сел традиционного проживания репрессированных народов Крыма. В этот перечень вошли села Вишневое (Северная сторона), Камышлы (у Верхнесадового), Новобобровка (Байдарская долина), Родное (недалеко от Терновки), Первомайка (под Балаклавой).

Тогда за проектно-сметную документацию, которую выполняла компания из Ростова-на-Дону «ПКФ Донпроект», заплатили более 3,7 млн рублей. Проект должны были сделать до 31 мая 2017 года.

В настоящий момент недалеко от села Камышлы военные сооружают паводковый водозабор из реки Бельбек. 30 октября на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным жители села просили провести заодно и давно обещанную им воду.

Директор водоканала Николай Перегуда, отвечая на переадресованный М.Хуснуллиным вопрос, пояснил, что сейчас идет корректировка проектной документации и в следующем году водопровод в Камышлы будет построен.