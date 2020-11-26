Выкачают озеро в Инкермане

«Сейчас ведется прокладка трубопровода для забора оттуда воды с последующей очисткой. Это вынужденная мера. Мы планируем взять оттуда порядка одного миллиона кубов. Мы знаем, что водоем природно восполнится — есть источники подземных вод, родники», — дал пояснения за сессии заксобрания Севастополя и.о. замгубернатора Николай Жигулин на вопрос депутатов о ведущихся сейчас работах.

Он добавил, что озеро, образовавшееся в бывшем карьере, будет использоваться как резервный источник для подпитки системы водоснабжения.

В настоящее время в Чернореченском водохранилище запас воды менее 14 млн куб.м. Этого хватит Севастополю только до конца декабря.

Инкерманский карьер находится рядом со Свято-Климентовским мужским монастырем — одним из древнейших действующих монастырей в Крыму.

Во времена Римской империи в здешние каменоломни ссылали христиан. В первом веке сюда был сослан епископ Климент. По преданию, содержащиеся на каторге страдали от недостатка воды, и Клименту Римскому было явлено, где находится источник. Он не иссякал много веков, считался целебным. Но в 1978 году в результате работ на карьере были нарушены водоносные пласты, и вместо родника образовалось озеро.

Из-за длительного отсутствия снегопадов и дождей в Крыму в 2020 году обмелели водохранилища. Возникла проблема с водоснабжением населенных пунктов. Решено было использовать резервные и альтернативные источники, в том числе озера в бывших карьерах: Кадыковском, Инкерманском, у горы Гасфорта. К марту военные должны достроить водозабор на реке Бельбек для сбора паводковых вод.