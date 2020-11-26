Тестировать контактных по covid будут только после проявления симптомов

Согласно новым правилам Роспотребнадзора, тестировать контактных лиц теперь будут только после появления симптомов ОРВИ. Об этом 25 ноября в ходе заседания оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

— Если волею случая вы стали контактными по заболевшему, то по измененным санитарным нормам и правилам не следует ожидать тестирования, если нет никаких признаков респираторной инфекции. То есть, вы имеете право получить больничный лист и находиться 14 дней с момента контакта на больничном, но тестирование производиться не будет. Если вдруг появляются какие-то признаки ОРВИ, вызывайте врача, который проведет тестирование, — сказал А.Кулагин.

Это подтвердил главный санитарный врач города Роман Проскурнин.

— Принимая во внимание эпидемическую обстановку, принято решение, что тестировать есть необходимость только тех, у кого есть признаки респираторного заболевания, чтобы принимать решение по госпитализации. Поскольку, если проходят 14 дней карантина и никаких признаков не проявилось, то эти люди уже не являются инфекционно опасными. Мы подаем информацию о контактных в лечебное учреждение, на ее основании можно получить больничный лист, – пояснил Роман Проскурнин.

Он также пояснил, что в настоящее время люди массово обращаются в лечебную сеть. Есть определенная нагрузка и действующий режим ограничений позволяет держать ситуацию в режиме стабильной неустойчивости.