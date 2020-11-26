Спектакль Севастопольского ТЮЗа номинирован на Всероссийский театральный фестиваль «Арлекин»

Для участия в конкурсной программе отобраны 14 спектаклей, еще два спектакля театров-лауреатов 2019 и 2020 годов включены в список номинантов автоматически. Таким образом, всего в конкурсе будут участвовать 16 лучших спектаклей, собранные по всей стране.

Как рассказал «Севастопольской газете» директор Севастопольского театра юного зрителя Андрей Маймусов, экспертное жюри для определения лучших из лучших отсмотрело более 100 спектаклей. В Севастополь эксперты приезжали 29 августа, после чего в театре с волнением ожидали результатов. И дождались — 25 ноября пришло радостное сообщение о том, что тюзовцы включены в заветный список.

Выбранные спектакли будут в следующем году представлены на сцене Санкт-Петербургского музыкального театра «Зазеркалье», просмотры также пройдут в театрах некоторых других городов.

— Наш спектакль — очень яркий, динамичный, молодежный, он рассчитан, в первую очередь, на подростков. Хотя в нашей театральной афише значится «12+», постановка будет вполне понятна детям с 10 лет, — пояснил А.Маймусов.

По его словам, при всей провокативности названия, это очень веселая и добрая история о задиристом, но обаятельном коте Таффи, отзывающаяся в душе современного подростка пониманием и...узнаваемостью.

Напомним, что премьера постановки состоялась в марте 2020 года, а сам спектакль посвящен актуальным вопросам личностного становления и самовыражения подростков.

Интересно, что режиссер-постановщик Юлия Каландаришвили в качестве исходного литературного материала выбрала книгу английской писательницы Эн Файн, которая на момент создания спектакля возглавляла рейтинги детских литературных произведений, и кстати, не утратила своей популярности и по сей день.

— К участию в постановке привлекли молодого современного автора Анну Агапову, которая вместе со своими коллегами создала целый музыкальный ряд. Так и получился спектакль в жанре «контемпорари-мяузикл». В музыкальности постановки, в том числе, состоит уникальность данного спектакля, что уже отметили не только дети, но и взрослые, — рассказал директор севастопольского театра.