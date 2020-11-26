Росавиация согласовала льготные перелеты в Крым из 12 городов

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило список из 12 направлений полетов в Крым, которые будут выполняться в 2021 году по субсидированным тарифам, сообщила пресс-служба аэропорта «Симферополь».

Рейсы по льготной цене планируют осуществлять пять авиакомпаний. Так, авиакомпания S7 Airlines заявила рейсы в Симферополь из Иваново, Пскова, Кургана и Липецка с 1 мая по 30 сентября с частотой два раза в неделю. Компания «Ямал» будет летать в Крым из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надыма, Салехарда, «Азимут» — из Калуги, «Северсталь» — из Петрозаводска, «ИрАэро» — из Брянска и Саранска.

Программа субсидирования региональных воздушных перевозок компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов на субсидируемых маршрутах при перевозке эконом-классом.