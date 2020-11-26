Предполагаемый насильник заключен под стражу

В Севастополе благодаря работе следователей и следователей-криминалистов установлен фигурант уголовного дела об изнасиловании 33-летней местной жительницы летом текущего года.

Вечером 26 июля года злоумышленник, приметив молодую женщину в троллейбусе, вышел за ней у автовокзала. В районе частного сектора мужчина напал на жертву и изнасиловал.

Преступление было совершено в темное время суток, без свидетелей. Следователям следственного отдела по Нахимовскому району и криминалистам пришлось провести значительный объем работы, чтобы установить личность подозреваемого.

Его задержали. По ходатайству следствия судом фигурант уголовного дела заключен под стражу.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

В пресс-службе прокуратуры Нахимовского района уточнили, что задержанный — мужчина без определенного места жительства 1980 года рождения, а пострадавшая — жительница Ростова, приехавшая в Севастополь для отдыха и поиска работы.