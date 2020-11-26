Предложили четыре кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека

До 24 ноября заксобрание города принимало предложения по кандидатам на должность Уполномоченного по правам человека в Севастополе. В итоге будут избирать их четырех человек.

Пятилетний срок, отпущенный на полномочия прежнего омбудсмена Павла Буцая, закончился. В соответствии с законодательством Севастополя месяц принимались предложения по новым кандидатурам.

В отведенный срок в севастопольский парламент поступили предложения по четырем кандидатам на должность Уполномоченного по правам человека в Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил кандидатуру Павла Буцая, депутат Алексей Климов — Сергея Даниленко, группа депутатов-коммунистов — Геннадия Кушнира, депутаты-чаловцы — Юлию Петракову.

Поданные на кандидатов сведения должны пройти проверку, после чего кандидатуры рассмотрят на на заседании комитета по законодательству и государственному строительству. Назначать нового уполномоченного будут на пленарном заседании сессии севастопольского парламента.