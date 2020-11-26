Останки расстрелянных гитлеровцами мирных жителей обнаружены на Максимовой даче

«В рамках всероссийского проекта «Без срока давности» и возбужденного Следственным комитетом дела о геноциде мирного населения региональная общественная организация «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг» проводит поисковые работы на Максимовой даче с 23 октября. За месяц были обнаружены и подняты останки из братской могилы нескольких десятков человек. Сколько точно людей, на данный момент сказать пока сложно, так как большая часть останков находилась без анатомического порядка. Точное количество определяют эксперты СК», — рассказал ТАСС представитель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Лев Астафьев.

Поисковик отметил, что в останках были обнаружены пули, а также нательный крестик и нательная иконка.

Он уточнил, что в послевоенные годы, возможно, захоронение подверглось мародерству, а в 1980-е было повреждено при прокладке канализационного коллектора.

Поисковики обнаружили первые захоронения на территории парка «Максимова дача» в 2017 году. Понять, что останки принадлежат мирным жителям, удалось, в том числе, благодаря воспоминаниям очевидцев, которые рассказывали, куда гитлеровцы уводили на расстрел жителей Севастополя.

За месяц поисковых работ обнаружен только один участок с захоронениями на Максимовой даче, но известно еще о нескольких — предположительно, там похоронены умершие от ран в госпитале, находившемся здесь при обороне города в 1941-1942 годах, и погибшие в боях за город в этот же период. В ближайших планах поисковиков работа еще на двух участках в этой местности.

Проект «Без срока давности» направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Проект включает большой историко-архивный блок - выявление и рассекречивание архивных документов, подготовка сборников и выставок. По данным Генпрокуратуры, на основании рассекреченных в рамках проекта архивных материалов уже возбуждены шесть дел о преступлениях нацистов против мирного населения в годы во время Великой Отечественной войны. В рамках проекта в Крыму и Севастополе, в частности, рассекречены десятки документов из архивов ФСБ, материалы подготовлены для публикации.