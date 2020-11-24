Закупленные для медицинских чиновников автомобили приказано вернуть

— Там у руководства МИАЦ происходит какое-то затемнение в полушариях, несмотря на частичную потерю кадрового состава, — прокомментировал на заседании правительства 24 ноября принятие соответствующего документа губернатор Михаил Развожаев.

Он напомнил о недавней закупке руководством МИАЦ незапланированного бюджетом автотранспорта и потребовал ее срочно отменить, а автотранспорт вернуть.

— Деньги нам пригодятся на другие цели в борьбе с ковид, — сказал он, добавив, что также необходимо сделать оргвыводы по принявшим решение о такой закупке, вплоть до увольнения.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» (ГБУЗС «МИАЦ») должно внедрять современные информационные технологии для повышения качества медицинской помощи и эффективного использования ресурсов здравоохранения. На деле все закупки департамента здравоохранения проводились через эту структуру.

Как сообщалось 8 октября, после проверки Счетной палаты в МИАЦ провели обыски, некоторые из медицинских чиновников были задержаны правоохранительными органами.

Закупку автомобилей МИАЦ провел незадолго до этих событий. На два чрезвычайно комфортабельных минивэна госучреждение решило потратить 5,8 млн рублей. Сделку не отменили даже после обысков и увольнений.