В Крыму завершили сбор винограда

По предварительным данным собрано более 80 тысяч тонн винограда.

Данные сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

«В этом году валовой объем в Республике Крым в этом году составил 81 тысячу 432 тонны. Указанный валовой сбор винограда – это предварительные данные, представленные администрациями районов, официальные итоги кампании будут обнародованы позже органами госстатистики», — подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что несмотря на засушливые природно-климатические условия этого года, урожай хороший. С общей площади в 14561 га собрано более 73 тысяч тонн технических сортов винограда и почти 8 тысяч тонн — столовых. Урожайность этого года составила почти 56 центнеров с гектара.

Рекордным для виноградарей Крыма был 2019 год. Тогла собрали около 100 тысячи тонн, что на 20% больше, чем в 2018 году.

В отделе виноградорства департамента сельского хозяйства Севастополя отказались предоставлять газете данные об урожае по телефну, требуя только письменного запроса.