Управление МЧС напомнило, куда можно сдать батарейки

В Севастополе при некоторых управляющих компаниях работают пункты сбора опасных отходов.

Список, который в ГУ МЧС России по Севастополю составили на основе данных Севприроднадзора, получился несколько однобоким. Пункты, в основном, в Гагаринском районе. Батарейки, аккумуляторы, ртутные термометры и лампы можно сдать по следующим адресам:

— ГУПС «УК Гагаринского района-1» — ул.Героев Бреста, 45;

— ГУПС «Управляющая компания Гагаринского района-2» — пр.Октябрьской революции, 89;

— ГУПС «Управляющая компания «Стрелецкая бухта» — ул.Дмитрия Ульянова, 16;

— ООО «Управляющая компания «Центр» — пл.Пирогова, 6-А;

— ГУПС «Управляющая компания «Инкерман» — ул.Менжинского, 9.

В УК «Стрелецкая бухта» уточнили, что опасные отходы они принимают только от своих жителей.

А куда сдавать опасные отходы балаклавцам или северянам?