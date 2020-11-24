Ученые обнаружили новых обитателей пещеры Таврида

Специалисты Крымского федерального университета назвали новых животных, костные остатки которых были найдены в пещере Таврида в течение полевого сезона 2020 года, сообщила пресс-служба вуза.

Среди новых видов — несколько форм грызунов, от полевок и тушканчиков до карликового бобра и слепыша. Самый крупный грызун — дикобраз Hystrix refossa.

Ранее на территории полуострова останки дикобразов не встречались. Возраст находки от 1,5 до 1,8 млн лет.

«Он обитал непосредственно в пещере и любил погрызть кости животных, которые затаскивали туда хищники», — отметил ведущий методист Зоологического музея Крымского федерального университета, палеонтолог Дмитрий Старцев.

Дикобразы питались кореньями, зеленью, но ели и кости животных, которых добывали обитавшие в пещере хищники. «Чтобы росли иголки, дикобразам необходимо много кальция, который содержится в костях», — пояснил ученый.

Кроме того, подтвердилось предположение, что в пещере обитали две разные саблезубые кошки.

«Это были крупный (почти со льва) гомотерий и более изящный мегантереон размером с леопарда. Кроме того, найдены останки настоящих кошек. Это были древняя рысь и пока не определенная кошка, напоминающая по телосложению гепарда. Состав группы хищных пополнился представителем семейства куньих. Нами найдены фрагменты скелета древнего хорька», — добавил Д.Старцев.

Специалисты определили останки двух видов сов, дрофы, стрепета и, что самое необычное, утки-мандаринки, которые сейчас встречается в природе только на Дальнем Востоке.

Кроме того, найдена кость сухопутной черепахи и мелкие косточки жаб, змей и ящериц, которые пока изучаются специалистами.

Пещера была обнаружена в июне 2018 года при строительстве федеральной трассы «Таврида» на Крымском полуострове. В ней найдено около 300 кг останков древних животных. По мнению ученых, пещера в разное время служила логовом для хищников, которые приносили в нее свою добычу.