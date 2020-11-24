Три севастопольских школьника победили в конкурсе «Большая перемена»

Ученица 11-го класса частной школы «Мариамполь» Дарья Мусиенко и десятиклассники Кирилл Приходько из школы №3 и Вероника Хаджимухамедова из 45-й стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» в двух треках «Предпринимательство» и «Здоровый образ жизни» в рамках создания Города будущего.

24 ноября их поздравили и вручили памятные подарки в департаменте образования Севастополя. Старшеклассники с удовольствием рассказали о своих проектах-победителях и планах на будущее.

Команда Д.Мусиенко на конкурсе воплотила в жизнь проект, связанный с идеей молодежного предпринимательства.

— Как известно, у многих молодых предпринимателей есть великолепные идеи, но нет средств для их воплощения, — раскрыла суть концепции девушка. — Поэтому мы придумали образовательную платформу, на которой каждый желающий, во-первых, может прослушать образовательные курсы по ведению бизнеса, во-вторых, на специальный раздел сайта «Аукцион» загрузить свою бизнес-идею. Ведущие предприниматели, у которых есть средства, но нет идей, могут выкупить их у молодых предпринимателей.

Д.Мусиенко собирается поступать в Санкт-Петербургский химический университет и связать свою жизнь с фармакологией.

«Стране необходимы новые ученые, молодые умы. Мне бы хотелось работать над разработкой современных вакцин», — заявила старшеклассница.

Команда К.Приходько в финале конкурса «Большая перемена» решала кейс под названием «Здоровый образ жизни» в Городе будущего. В нем они пытались реализовать систему, когда с помощью специального приложения врач будет иметь возможность наблюдать за пациентом на протяжении всей жизни. Если человек нарушит назначенный доктором режим сна, питания, тренировок или что-то забудет, то врачу на гаджет сразу же придет уведомление о нарушении.

После окончания школы К.Приходько планирует поступать в Московский авиационный институт на факультет информационных технологий.

В.Хаджимухамедова работала в команде вместе с К.Приходько.

«Я могу только добавить, что основой нашей идеи была профилактика болезней с самых ранних этапов развития — наблюдение за ребенком еще до его рождения. К ее реализации мы попытались подключить достижения генной инженерии», — говорит девушка.

— То, что в Севастополе есть три не просто участника, а именно победителя всероссийского финала, — это значимое событие, — считает заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев.

Он уверен, что на таких ребят надо равняться, и напомнил, что сейчас в стране создаются условия и различные форматы для самореализации молодежи.

«Нет ничего невозможного при должном упорстве, характере и желании побеждать. Нам важно, чтобы и в дальнейшем на таких всероссийских площадках ребята из Севастополя показывали высокие результаты», — подчеркнул чиновник.

Финал конкурса «Большая перемена» проходил с 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек». 1200 школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием Города будущего по шести трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

Всего в конкурсе принимали участие более миллиона школьников. Победителями стали 300 учеников 9-10-х классов и 300 одиннадцатиклассников. Последние получили по одному миллиону рублей на оплату обучения и пять баллов к портфолио при поступлении в вуз.

Учащиеся 9-х и 10-х классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов.