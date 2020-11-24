Найденную на мысе Хрустальный гончарную мастерскую вывезут в Херсонес

После неоднократных попыток узнать об археологических находках в районе строящегося культурного кластера журналистов утром 24 ноября пригласили посетить раскопки на территории бывшего флотского механического завода.

День для осмотра был максимально неподходящий. Из-за зарядившего с утра дождя пришлось перемещаться по вязкому скользкому грунту.

Сопровождать группу снимающих и пишущих, помимо губернатора и его многочисленного окружения, поручили московскому археологу и представителям Херсонесского музея-заповедника. В их задачу входило убедить журналистов в немногочисленности и весьма относительной ценности находок, откопанных на территории, предназначенной под застройку.

О найденных артефактах рассказал научный сотрудник Института археологии РАН археолог Сергей Ильяшенко. По его словам, на данном участке определено несколько временных горизонтов.

Птичьи ряды, флотский завод, мортирные бомбы

Он начал со слоя, датируемого концом 19-го – началом 20 века. Тут найдены так называемые «птичьи (торговые) ряды», упоминание о которых сохранилось на картах Севастополя.

— Это типичные каменные рыночные постройки. Сложенные из камня на глинистом грязевом растворе, положенном на скалу. Чтобы построить эти сооружения, скалу полностью вычистили, уничтожив тем самым любой другой культурный слой, — уточнил С.Ильяшенко.

Предварительно можно сказать, что ряды существовали до 30-х годов 20 века, потом они были ликвидированы в связи со строительством флотского механического завода. Тогда-то скалу «вылизали до зеркального блеска». Но исследования на этом участке пока не закончены, говорит С.Ильяшенко.

В слое выше — не слишком обильно попадающиеся артефакты периода Великой Отечественной войны.

Отдельный, третий, горизонт охватывает период Крымской войны: ядра, фрагменты мортирных бомб, редкие бытовые вещи.

Печи, черепки, чиновники-астиномы

Самые ценные находки — остатки эпохи эллинизма конца четвертого – начала третьего веков до н.э. Херсонес тогда был крупным полисом, его территорией считался не только сам город, а и обширные пространства вокруг, поделенные на клеры.

— На этом месте располагались клеры Херсонеса, где проживали люди. Недалеко отсюда мы открывали фрагменты виноградника (плантаж), здесь же, вероятно, располагалась производственная зона. Как раз в этом месте найдены остатки так называемой керамической мастерской с остатками печей. Свидетельство тому — площадка, вымощенная битыми амфорами, — рассказал С.Ильяшенко.

Печей было несколько. Верхняя часть печи была предназначена, скорее всего, для обжига черепицы. Нижняя часть предназначалась для обжига керамики, которая ставилась на колосники и в течение нескольких дней или недель проходила обжиг. Бракованную продукцию разбивали, черепками заполняли площадку перед мастерской в качестве вымостки.

Археолог объяснил, что амфоры имеют бОльшую ценность, чем даже монеты, которые существуют долго. На найденных амфорах сохранились клейма чиновников-астиномов, которые контролировали меры и весы. Астиномы назначались каждый год, и по ним можно восстановить хронологию данного участка.

— Здесь также найдена бытовая утварь, в том числе импортная. Больше всего — херсонесских амфор, но тоже в черепках. Все, что делалось здесь, уходило потом на экспорт, приносило прибыль и славу Херсонесу, — сообщил археолог, добавив, что все находки планируется передать в Херсонесский историко-археологический музей-заповедник.

Производственная стена и находки в мешках

По сохранившемуся фрагменту стены, что напротив керамической мастерской, по словам С.Ильяшенко, также проведены исследования.

— Можем констатировать, что стена сделана в 19 веке, сильно повреждена и перестроена в 20 веке. Сохранились небольшие ее фрагменты. Исследования не закончены, их планируется продолжить и отчет направить в Севнаследие, с оценкой исторической ценности найденного, — подтвердил археолог.

Большинство артефактов с данной территории складывается в мешки, с перспективой дальнейшей отправки в Херсонес.

Будут вывозить

Туда же собираются отправить и уникальные эллинистические печи, которые, как уверяет губернатор, а вслед за ним и археологи, проще перевезти, чем реставрировать на месте. А птичьи ряды не входят в зону будущей застройки, поэтому их сохранят.

Заведующая отделом научной реставрации заповедника «Херсонес Таврический» Инга Шведова объяснила, что музей впервые столкнулся с находками такой сложности, особенно по части их сохранения.

— К сожалению, применяемый нами реставрационный материал не приспособлен к этим условиям. Надо создавать специальные тенты, укрытия. Сейчас мы на стадии тестирования методики. Не думайте, что все так просто: сначала идет очень длительный процесс тестирования материалов, после пройдет утверждение, согласование с научно-методическим отделом Минкульта, и только после того, как будет принято коллективное решение группой специалистов, которые возьмут ответственность за этот памятник, мы будем его переносить, — объяснила специалист.

Она полностью поддерживает идею переноса гончарной мастерской из-за того, что сохранять ее в существующих условиях дорого и долго. В то же время И.Шведова упомянула, что у Херсонеса много амбиций по строительству новых экспозиционных залов, найденные артефакты смогли бы их заполнить.

Ее поддержала заведующая отделом «Хора Херсонеса» Людмила Ковалевская, по словам которой, при всей уникальности печей, переносить их надо. Правда, приведенные ею аргументы, почему печи нельзя оставить на месте, не прозвучали убедительно.

— Это очень сложно! — сообщила Л.Ковалевская, почему-то не вспомнив, что главным аргументом включения Херсонеса в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО является именно хора древнего города — территория вне городища.