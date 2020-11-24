Херсонес благоустраивают по решению Минкульта

Музей-заповедник обозначил свою официальную позицию по вопросам благоустройства территории Херсонеса Таврического. В сообщении, разосланном отделом развития музея-заповедника, говорится, что «все проекты благоустройства имеют специальные разделы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Разделы получили положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы, экспертами в которых выступали сотрудники ведущих археологических организаций страны, (Институт археологии РАН и ИИМК), а также специалисты-архитекторы. Акты экспертиз в соответствии с действующим законодательством (73-ФЗ) были размещены на сайте Министерства культуры Российской Федерации для общественного обсуждения».

Настилы прокладываются в наиболее посещаемых районах городища. Смотровая площадка, сооружаемая у «батареи Канэ», которая не является объектом культурного наследия, не затрагивает культурного слоя и архитектурно-археологические объекты заповедника. Внедрение в грунт не производится. Конструкция устанавливается на поверхности через геотекстиль, что делает ее адгезию к основанию минимальной, а также мобильной при необходимости быстрого демонтажа. Масса смотровой площадки распределена по всей поверхности территории и оказывает давление на грунт вчетверо меньше, чем взрослый человек массой 80 кг во время ходьбы.

Министерством культуры РФ в июне 2020 года было принято решение о целесообразности выполнения работ по благоустройству территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в 2020 году согласно представленному проекту. Данное решение отражает комплексную последовательность действий Российской Федерации по сохранению ОКН «Древний город Херсонес Таврический», прописанную Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО на 37-й сессии 16-27 июня 2013 года.

Администрация музея-заповедника обещала провести пресс-конференцию, в рамках которой озвучить вопросы благоустройства территории Херсонеса Таврического.