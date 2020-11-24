Дефицита лекарств допускать нельзя

Власти Крыма и Севастополя должны безотлагательно реагировать на проблемы с оказанием медпомощи в условиях коронавирусной инфекции и не допускать дефицита лекарств.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в режиме видеоконференции по вопросам безопасности на территории Крымского полуострова 24 ноября, сообщает ТАСС.

Отметив увеличение заболеваемости ковидом в Крыму, Н.Патрушев подчеркнул, что руководство регионов полуострова принимает меры по мобилизации имеющихся ресурсов для стабилизации ситуации.

«Вместе с тем прошу эффективнее реализовывать данные вам полномочия по борьбе с эпидемией, не допускать дефицита лекарств, безотлагательно реагировать на возникающие проблемы с оказанием медицинской помощи больным, активизировать меры по укомплектованию медицинскими работниками учреждений здравоохранения», — обратился секретарь Совбеза к главам Республики Крым и Севастополя.