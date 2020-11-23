Наградили медиков за борьбу с коронавирусом

В Севастополе с начала пандемии 117 медиков заразились сovid-19, двое скончались от этого заболевания.

В день столетнего юбилея образования гражданского здравоохранения Севастополя медицинским работникам города вручили награды за самоотверженный труд в условиях пандемии. Федеральные награды — ордена Пирогова и медали Луки Крымского были присвоены более 70 севастопольским медикам еще в июне Указом Президента России. Их-то и вручил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на торжестве 20 ноября. Еще 30 медработников были отмечены Почетными грамотами и благодарностями губернатора.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Севастополе зарегистрировано 117 случаев заболевания covid-19 и два летальных случая среди медицинских работников. 30 человек — это врачи, 49 — средний медицинский персонал, 16 — младший медперсонал, остальные — вспомогательные сотрудники. Такие данные на информационный запрос «Севастопольской газеты» предоставил департамент здравоохранения города.

По данным депздрава, среди медицинских сотрудников с начала пандемии зафиксированы два летальных исхода. Скончались работавшая в «красной зоне» медицинская сестра городской больницы №9 и врач-педиатр горбольницы №4. Последняя с заболевшими covid-19 пациентами не работала, она заразилась коронавирусной инфекцией, находясь в отпуске.

По данным на 25 ноября с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 4037 человек, выздоровели — 3470, 109 умерли.