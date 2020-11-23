Эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, но не улучшилась

Из доклада замгубернатора Севастополя Александа Кулагина на аппаратном совещании 23 ноября следует, что эпидемиологическая ситуация в городе существенно не улучшилась.

По его словам, за минувшую неделю covid-19 заболели 400 человек, что на 6 меньше, чем за предыдущую неделю.

На утро 23 ноября прирост заболевших составил 58 человек, умерли трое — женщины в возрасте 59, 71 и 72 лет.

— Коэффициент прироста за сутки держится на одном уровне больше 20 дней и составляет около 1,5, при коэффициенте распространения – от 0,84 до 1,02. Свободный коечный фонд превышает 12% и на сегодня составляет 79 коек, — сообщил А.Кулагин.

Он также напомнил, что пациентов теперь выписывают из стационара (сразу на работу) уже после получения первого отрицательного результата тестирования, повторного отрицательного результата теперь не требуется.

По информации главного санитарного врача Севастополя Романа Проскурнина, за прошедшию неделю обработали 401 «домашний очаг».

С учетом существующей и прогнозируемой ситуации губернатор Михаил Развожаев анонсировал проведение 25 ноября очередного заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, на котором он планирует принять решения по проведению новогодних меропритятий.

— Чтобы заранее предупредить всех, в том числе бизнессменов, с которыми я встречался, чтобы они могли планировать ситуацию. Но пока положительной динамики нет, — констатировал глава города.