Оптово-распределительный центр решили строить в Инкермане

О новой площадке для оптовой базы в Севастополе рассказал директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка правительства Севастополя Вадим Кирпичников.

По его словам, преимущества новой площадки в том, что рядом находится причальная стенка, то есть доставлять товар будет удобно не только наземными транспортными путями, но и морскими.

— Первоначально рассматривался участок и в районе Верхнесадового, в районе трассы «Таврида». Затем рассматривался участок в районе нашего проектируемого Индустриального парка. Сейчас, в 2020 году, остановились на участке в районе объездной дороги в Инкермане, — сообщил В.Кирпичников.

Речь о создании оптово-распределительного центра в Севастополе ведется уже несколько лет. Считается, что это должна быть большая база перевалки товаров и продукции, перед их распределением по розничным сетям. По информации В.Кирпичникова, проект центра готов и прошел госэкспертизу, старт строительства намечен на 2021 год.

Строительство оптово-распределительного центра является одним из поручений Президента РФ Владимира Путина, прозвучавшим на совещании в Ялте 10 января 2020 года.

На инвестиционном форуме в Сочи в начале 2019 года строительство ОРЦ правительство Севастополя представляло в качестве одного из потенциальных инвестпроектов.