Из 59 заболевших covid-19 госпитализировали 17

По информации пресс-службы правительства Севастополя, из 59 заболевших, выявленных на утро 19 ноября, только 17 госпитализированы в больничные стационары, остальные лечатся в домашних условиях.

Всего с начала года заболели 3695 человек, выздоровели 3038, умерли 99.

В стационарах в настоящее время проходят лечение 277 пациентов, из них трое — в госпитале Министерства обороны. На амбулаторном лечении — 255 человек.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова, докладывая на заседании кабмина Президенту Владимиру Путину ситуацию с ковидным коечным фондом по стране, среди регионов, где занято более 95% коечного фонда, назвала и Севастополь.