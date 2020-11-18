В Крыму отменят новогодние корпоративы

Власти Крыма из-за пандемии коронавируса отменят новогодние корпоративы в республике, сообщил в среду на оперативном штабе глава республики Сергей Аксенов.

«Зона риска — все новогодние корпоративы. Мало того, что в вечернее время, по-честному если говорить, масочный режим не соблюдается, наверное, это и невозможно. С учетом того, что на полуостров приедут отдыхать в санатории, мы будем договариваться с отельерами. Однако придется фуршеты, связанные с массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, отменить», — цитирует ТАСС С.Аксенова.

Ограничения работы в целом отраслей экономики вводиться не будут, однако с 20 декабря по 15 января в ночное время — с 22.00 до 8.00 — планируется запретить работу заведениям общепита. При этом навынос работать они смогут.

В Севастополе работа кафе и ресторанов ограничена с 22.00 до 7.00. Это вызвало недовольство бизнеса. Рестораторы написали открытое письмо губернатору города, с просьбой разрешить обслуживать посетителей до двух часов утра.