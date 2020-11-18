На улице Вакуленчука происходит конфликт двух социальных проектов

Почему так происходит, разбиралась «Севастопольская газета».

С четной стороны улицы, у весьма оживленной дороги, ударными темпами ведется бетонирование. Площадка размером 15 на 20 метров возводится в рамках региональной программы «Спорт — норма жизни». Цель проекта благородная — привлечение горожан к систематическим занятиям физкультурой и спортом.

Тем не менее жители ул.Вакуленчука обратились в редакцию «Севастопольской газеты». Они негодуют, зачем спортивную площадку нужно размещать рядом с загазованной трассой? Какой прок от занятий спортом в таких условиях? Тем более, что вся четная сторона улицы участвует в другом не менее интересном проекте «Комфортная городская среда для жизни».

В рамках этого всероссийского проекта планируется капитальный ремонт зеленых зон между домами и дорогой-дублером. Проект имеет название «Малые скверы улицы Вакуленчука». Для этого в 2017 году был разработан и утвержден архитектурный план, ожидающий своей реализации. Ежегодно жители Севастополя открытым голосованием выбирают из нескольких альтернативных проекты, на которые выделяются средства из местного бюджета и федеральные.

Интересно, что во дворе дома №18 есть новая спортплощадка, построенная УК «Стрелецкая бухта» в 2019 году за 1,1 млн рублей. А на том месте, где сейчас идет бетонирование, жители хотят видеть небольшой, но зеленый сквер.

Усилия правительства города по улучшению жизни горожан, безусловно, радуют, но пока получается, что правая рука не знает, что делает левая. В данном случае на ул.Вакуленчука возник конфликт двух социальных проектов.

Журналисты «Севастопольской газеты», желая узнать побольше относительно развернувшегося строительства, позвонили по телефонам заказчика, указанным на информационном баннере, в Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя. К сожалению, телефон оказался нерабочим, как и остальные телефоны, размещенные на сайте организации.

Через головное управление по делам молодежи и спорта Севастополя удалось связаться с причастными к программе «Спорт — норма жизни». Но рассказать в деталях о проекте они не могли, сославшись на то, что в настоящее время все находится на уровне согласования и закупок. Хотя с их слов стало известно, что всего в Севастополе будет построено 25 подобных спортивных площадок и к каждой из них прикрепят инструктора, консультирующего любого, кто решил заняться физкультурой и спортом.