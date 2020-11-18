Количество заболевших снова растет

На утро 18 ноября число заболевших covid-19 в Севастополе увеличилось еще на 57 человек в возрасте от 17 до 81 года. Все они местные жители.

Как сообщила пресс-служба правительства города, половина из заболевших госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

Умерли еще трое: женщина 82 лет и мужчины 69 и 34 лет.

Всего с начала года заболели 3636 человек, выздоровели 2915, умерли — 99.

В стационарах проходят лечение 288 заболевших, из них трое — в госпитале Министерства обороны, на амбулаторном лечении — 308 человек.