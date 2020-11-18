Хлеб хороший, а пирожные — не всегда

За девять месяцев 2020 года контролирующие органы не выявили нарушений качества хлебобулочных изделий на полуострове.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю за девять месяцев 2020 года исследовали хлебобулочные изделия: по санитарно-химическим показателям — 54 пробы, по микробиологическим — 27 проб, по радиологическим показателям — 4 пробы. Все исследованные пробы соответствовали требованиям гигиенических нормативов.

Было исследовано кондитерских изделий: по санитарно-химическим показателям — 7 проб, по микробиологическим — 29 проб. Всего проб, не соответствующих по микробиологическим показателям, — 2. По остальным показателям несоответствующих проб не выявлено.