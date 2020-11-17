Вопрос о зарплатах депутатов снят с повестки дня

На заседании Законодательного собрания Севастополя 17 ноября должны были рассмотреть изменение в местное законодательство, которым зарплату в городском парламенте будут получать спикер, его три зама и председатели комитетов и комиссий.

Депутат Евгений Дубовик, внесший с коллегами этот законопроект, попросил снять его с повестки сессии, так как не получил какие-то запрошенные данные.

На это юридическая служба заксобрания заявила, что придется снять с повестки и альтернативный законопроект, предложенный коммунистами. В нем предлагается вообще оставить без зарплат всех депутатов.

Депутаты-коммунисты возмутились таким объяснением. Но большинством голосов законопроект Е.Дубовика был исключен из повестки дня сессии. В результате автоматом оказался снят и альтернативный законопроект.

Оба отложенных закона депутаты не могут рассмотреть еще с 2019 года.

Депутаты заксобрания отказались от зарплаты для руководителей комитетов в конце 2017 года, в знак протеста против сокращения расходов на персонал городского парламента прошлым губернатором. Зарплата теперь положена только председателю, двум его замам и руководителям партийных фракций.

В новом составе заксобрания замов стало трое, количество фракций увеличилось с двух до пяти, а противостояния с новым губернатором у депутатов пока нет. Поэтому в ноябре 2019 года был подготовлен законопроект, которым возвращаются прежние зарплаты и вводятся новые. Но рассматривать его тогда не стали.