Силачи будут соревноваться без зрителей

Константиновская батарея на Северной стороне Севастополя 21 ноября станет площадкой для Всероссийского турнира «Люди сильнее машин». Зрителей на батарею пускать не будут.

Мероприятие пройдет на открытом воздухе, число участников — менее 50 человек. С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции соревнования состоятся без зрителей. Следить за турниром можно будет в режиме реального времени с 14.00 до 16.30 в прямом эфире телеканала «СТВ» и на сайте stv92.ru.

Турнир «Люди сильнее машин» — часть проекта «Сильнейшая нация мира». Удивлять своей мощью будут 12 силачей из разных регионов России.

Спортсменам, большинство из которых занимают верхние строчки рейтинга Ассоциации российских силачей, предстоит справиться с целым рядом сложнейших заданий: ручная буксировка канатом тяжелого колесного транспорта; кантовка гигантской покрышки; становая тяга с отягощением в виде колес от автомобиля (начальный вес 275 кг, шаг 25 кг); перенос кузова автомобиля, переделанного под коромысло; перемещение автомобиля, удерживаемого с одной стороны; перенос покрышки весом 100 кг.

Соревнование организовано Федерацией пауэрлифтинга Севастополя, управлением по делам молодежи и спорта Севастополя, центром спортивной подготовки сборных команд Севастополя.