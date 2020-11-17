Сделали только часть лестницы вдоль Крепостного переулка

Лестницу, идущую вдоль стены 7-го бастиона, начали ремонтировать еще летом 2018 года. К концу 20-го выяснилось, что до ее верха — до ул.Частника — благоустройство пока не доберется.

Напомним, что лестница остается единственным соединением улиц Частника, Капитанской, Адмирала Владимирского с районом Центрального рынка.

«Севастопольская газета» неоднократно писала о многолетней борьбе жителей района за право пользоваться лестницей без риска для жизни. За это ратовала и тогдашний руководитель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя депутат Татьяна Щербакова.

Казалось бы, столь массированная забота гарантировала жителям далеко непростого по жизненному укладу и существующей инфраструктуре района долгожданный шанс на лучшую жизнь — лестницу без ступеней и перил наконец-то включили в план капитального ремонта!

Работы действительно проведены, однако, как недавно убедились корреспонденты «Севастопольской газеты», только частично. От Центрального рынка подъем выглядит вполне благопристойно, а в верхней части лестницы ступени по-прежнему сколоты, разрушены и столь же травмоопасны. То есть выполненный ремонт так и не решил жизненно важный для жителей района вопрос, а имел скорее чисто декоративный, очковтирательский характер.

Как же так? С этим вопросом «Севастопольская газета» обратилась в департамент городского хозяйства и, спустя отведенный законом срок, получила официальный ответ на информационный запрос.

В ответе объясняется, что полностью отремонтировать лестницу и не планировали, а заключенный 7 мая 2019 года контракт между ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» (далее заказчик) и ИП «Шкуропат Олег Константинович» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт лестниц Севастополя (склон по Крепостному переулку)» предусматривал работы по устройству только 2-го и 3-го участков лестничных сходов, местного проезда, установку перильных ограждений, а также установку малых архитектурных форм (скамеек и урн).

Далее поясняется, что осуществить ремонт первого участка лестничного схода в рамках данного контракта не представляется возможным в виду прохождения под лестницей высоковольтного кабеля, вынос которого и не был предусмотрен проектом.

Оказывается, вопрос устройства лестничного схода №1 только планируется рассмотреть в рамках отдельного проектного решения и вынесенно в следующий этап производства работ.

— В 2020 году предусмотрено финансирование на разработку документации второго этапа работ по капитальному ремонту первого участка и склона в целом. После выполнения проектно-изыскательских работ будут выполнены строительно-монтажные работы в 2021 году, — сообщается в ответе на информационный запрос.

Так что жителям района придется снова карабкаться к своим домам по опасному склону.