На Президентской дороге сгорел автомобиль

Дорогу перекрыли, чтобы потушить огонь и смыть горюче-смазочные материалы с дорожного полотна.

Сигнал о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю поступил во вторник, 17 ноября, в 9.56: на затяжном спуске под Инкерманом горел автомобиль.

По прибытии на место спасатели установили, что огнем охвачен грузовик-рефрижератор, на тушение сразу же подали 2 ствола «Б» со смачивателем и один ствол высокого давления. Параллельно сотрудники ГИБДД перекрыли участок автодороги. Объезд организовали через Инкерман.

Силами МЧС произведен смыв горюче-смазочных материалов с дорожного полотна. На данный момент автомобильное движение полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров, его последствия были полностью ликвидированы в 10.51, погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.