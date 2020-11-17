Дерево замуровали в новый асфальт

В результате ремонта тротуаров на площади Восставших у поликлиники Первой горбольницы дерево у остановочного павильона безжалостно закатали в асфальт.

Об этом в социальных сетях сообщила жительница Севастополя Лариса Вакуленко, обратившись к сотрудникам Севприроднадзора. Мол, они-то знают, что так делать неправильно. Нужно оставлять дереву обязательные приствольные круги диаметром, как минимум, один метр.

— Там и так деревьев очень мало, так и эти целенаправленно губят, — возмутилась Л.Вакуленко, обращаясь к тем, кто должен стоять на страже природы и экологии. В ответ женщина получила заверения, что природоохранные чиновники обязательно разберутся в ситуации и сообщат о результатах.

Действительно, хотелось бы, чтобы разобрались. И не только в этом конкретном случае.

А еще хотелось бы, чтобы в департаменте городского хозяйства и департаменте транспорта относились бережно к существующим зеленым насаждениям. Деревья, которые годами растут на улицах города, имеют право на жизнь и бережное к себе отношение. Отличное от того, что постигло единственный уцелевший в результате затеянной реконструкции кипарис на придорожном участке улицы Льва Толстого. Дорожники его не вырубили, но сумели создать все условия, чтобы растение погибло.